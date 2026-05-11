Bundeskongress: Grüne holen Bürger auf die Bühne

Die Grünen stellen ihren Bundeskongress am 30. Mai in Graz ins Zeichen des Zuhörens. Unter dem Titel „Deine Rede“ laden sie Menschen aus ganz Österreich ein, ihre persönlichen Perspektiven auf die Bühne zu bringen. Das ist der Abschluss und Höhepunkt der Zuhör-Tour, die Parteichefin Leonore Gewessler in den letzten Monaten absolviert hat.
„Wir waren in den letzten Monaten viel im Land unterwegs und haben zugehört – bei Gesprächen auf der Straße, bei Veranstaltungen und im direkten Austausch“, so Gewessler zur „Krone“. „Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und Menschen auf die Bühne unseres Bundeskongresses holen.“
Der Bundeskongress steht inhaltlich unter dem Motto „Fairer statt schwerer“. Immer mehr Leute hätten das Gefühl, dass das Leben immer schwerer wird. Daher wollen die Grünen von den Menschen in Österreich wissen, was es braucht, „damit es gerechter zugeht im Land“.
„In der Politik wird viel zu selten wirklich zugehört. Aber gute Politik beginnt genau dort“, so Gewessler. „Je mehr Menschen ihre Perspektive einbringen, desto besser und gerechter können wir unsere Zukunft gestalten.“
Drei Bürger dürfen am Bundeskongress sprechen
Drei Redner erhalten beim Bundeskongress jeweils fünf Minuten Zeit, um vor den knapp 300 Delegierten aus ganz Österreich zu sprechen. Dabei soll es nicht um perfekt geschriebene Reden und die beste Rhetorik gehen, sondern um die persönlichen Perspektiven: Die Menschen sollen in ihren eigenen Worten erzählen, was sie bewegt und was sie sich von der Politik und den Grünen erwarten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.