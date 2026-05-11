Bundeskongress: Grüne holen Bürger auf die Bühne

Drei Bürger dürfen am Bundeskongress sprechen

Drei Redner erhalten beim Bundeskongress jeweils fünf Minuten Zeit, um vor den knapp 300 Delegierten aus ganz Österreich zu sprechen. Dabei soll es nicht um perfekt geschriebene Reden und die beste Rhetorik gehen, sondern um die persönlichen Perspektiven: Die Menschen sollen in ihren eigenen Worten erzählen, was sie bewegt und was sie sich von der Politik und den Grünen erwarten.