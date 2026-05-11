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Zeichen des „Zuhörens“

Bundeskongress: Grüne holen Bürger auf die Bühne

Innenpolitik
11.05.2026 05:03
Gewessler hat eine „Zuhör-Tour“ durch Österreich gemacht.
Gewessler hat eine „Zuhör-Tour“ durch Österreich gemacht.(Bild: APA/DIE GRÜNEN/FRIEDL-PEER)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die Grünen stellen ihren Bundeskongress am 30. Mai in Graz ins Zeichen des Zuhörens. Unter dem Titel „Deine Rede“ laden sie Menschen aus ganz Österreich ein, ihre persönlichen Perspektiven auf die Bühne zu bringen. Das ist der Abschluss und Höhepunkt der Zuhör-Tour, die Parteichefin Leonore Gewessler in den letzten Monaten absolviert hat.

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„Wir waren in den letzten Monaten viel im Land unterwegs und haben zugehört – bei Gesprächen auf der Straße, bei Veranstaltungen und im direkten Austausch“, so Gewessler zur „Krone“. „Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und Menschen auf die Bühne unseres Bundeskongresses holen.“

Der Bundeskongress steht inhaltlich unter dem Motto „Fairer statt schwerer“. Immer mehr Leute hätten das Gefühl, dass das Leben immer schwerer wird. Daher wollen die Grünen von den Menschen in Österreich wissen, was es braucht, „damit es gerechter zugeht im Land“.

Die Grüben suchen ihren Platz als Oppositionspartei
Die Grüben suchen ihren Platz als Oppositionspartei(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„In der Politik wird viel zu selten wirklich zugehört. Aber gute Politik beginnt genau dort“, so Gewessler. „Je mehr Menschen ihre Perspektive einbringen, desto besser und gerechter können wir unsere Zukunft gestalten.“

Drei Bürger dürfen am Bundeskongress sprechen
Drei Redner erhalten beim Bundeskongress jeweils fünf Minuten Zeit, um vor den knapp 300 Delegierten aus ganz Österreich zu sprechen. Dabei soll es nicht um perfekt geschriebene Reden und die beste Rhetorik gehen, sondern um die persönlichen Perspektiven: Die Menschen sollen in ihren eigenen Worten erzählen, was sie bewegt und was sie sich von der Politik und den Grünen erwarten.

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