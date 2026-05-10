Stoeckel: „Die Leute denken, dass ich doof bin“

Der deutsche Entertainer Julian F. M. Stoeckel ist als schillernder Paradiesvogel in der Promiszene bekannt. Im Marchfelderhof haben wir ihn zum flotten Wordrap getroffen: Er verrät uns seine Modesünden, spricht darüber, mit welchem Vorurteil er zu kämpfen hat und erzählt, wie und warum er sich seinen großen Kindheitstraum erfüllt hat.