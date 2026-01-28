Spezielle Diät macht Krebstherapien wirksamer

In Sachen Ernährung und Krebs geht es offenbar zu einem großen Teil auch um das Mikrobiom. „Vor zehn Jahren ist erstmals publiziert worden, dass Menschen mit einem gesunden Darm-Mikrobiom besser auf Therapien ansprechen. Das menschliche Mikrobiom besteht aus zehn hoch zwölf Bakterienzellen, das sind fast so viele Zellen wie der menschliche Organismus hat. Es macht 60 Prozent der Stuhlmasse aus. Wichtig sind zwischen 30 und 40 Bakterienarten von insgesamt etwa 1000 Spezies“, erklärte der Wiener Internist und Hämatologe Felix Keil bei einer Praevenire-Veranstaltung zum Thema „Ernährung und innovative Medizin“.