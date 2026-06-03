Lionel Messi erhält Prinzessin-von-Asturien-Preis

Messi genieße weltweit Respekt und Bewunderung, aber nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge. Mit seinem „vorbildlichen Auftreten auf dem Spielfeld“ sowie „seiner Beständigkeit, Bescheidenheit und seinem Teamgeist“ habe er sich ebenfalls hohes Ansehen erarbeitet, hieß es in der Mitteilung. Die Jury würdigte außerdem unter anderem „die wichtige solidarische Arbeit“ des Profis über die Leo-Messi-Stiftung zur Förderung von Bildung und Gesundheit für Kinder in schwierigen Lebenssituationen.