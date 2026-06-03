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Ehre in Spanien

Lionel Messi erhält Prinzessin-von-Asturien-Preis

Fußball International
03.06.2026 21:10
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Superstar Lionel Messi hat in Spanien den angesehenen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Sport erhalten!

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Der 38-jährige Argentinier sei mit 47 Titeln der „erfolgreichste Fußballer aller Zeiten“, erklärte die Jury bei der Bekanntgabe des Siegers in Oviedo im Norden Spaniens. Der Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der „Albiceleste“ habe „sein sportliches Vermächtnis endgültig konsolidiert“.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)

Messi genieße weltweit Respekt und Bewunderung, aber nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge. Mit seinem „vorbildlichen Auftreten auf dem Spielfeld“ sowie „seiner Beständigkeit, Bescheidenheit und seinem Teamgeist“ habe er sich ebenfalls hohes Ansehen erarbeitet, hieß es in der Mitteilung. Die Jury würdigte außerdem unter anderem „die wichtige solidarische Arbeit“ des Profis über die Leo-Messi-Stiftung zur Förderung von Bildung und Gesundheit für Kinder in schwierigen Lebenssituationen.

König Felipe überreicht die Auszeichnungen Ende Oktober
Der Profi von Inter Miami ging auch für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain auf Torejagd. Als Rekordhalter gewann er achtmal den prestigeträchtigen Ballon d‘Or. In den USA, Kanada und Mexiko wird er seine sechste und vermutlich letzte WM bestreiten und dabei am 22. Juni auch gegen das ÖFB-Team antreten.

Königin Letizia und König Felipe
Königin Letizia und König Felipe(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen gelten als die Nobelpreise Spaniens und sind nach der Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben, die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro. Die Auszeichnungen werden Ende Oktober von König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor in Oviedo überreicht.

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