Seltene Krankheit: Was ist Creutzfeldt-Jakob?

Den meisten sagt die Krankheit etwas. Creutzfeldt-Jakob kursierte besonders in den 1990er-Jahren in den Medien. In Großbritannien verstarben Erkrankte, die sich mit verseuchtem Rinderfleisch angesteckt hatten. Seither wurden zum Glück nur noch vereinzelt Fälle in Österreich dokumentiert. Doch was hat es mit der unheilbaren und tödlichen Krankheit auf sich? Die „Krone“ hat nachgefragt.