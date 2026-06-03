Anthering verliert im Abstiegskampf an Boden

Aufregung in Henndorf

Dass die Wallerseer selbst gerettet sind, Anif so gut wie durch ist, interessierte in Henndorf nach dem 2:2 zunächt kaum wen. Seltsame Szenen sorgten dafür. Henndorf-Coach Stefan Kirnbauer erklärte: „Tittler liegt mit Krampf am Boden, ein Mitspieler hilft ihm. Der Schiedsrichter sieht hin und lässt einen Einwurf für Anif ausführen. Das hat doch mit Sportlichkeit nichts mehr zu tun.“ Anif-Betreuer Fabian Tribl bestätigte das – wie auch eine weitere Szene. Denn nach dem 2:2-Ausgleich sah Henndorfs Emen wegen Beleidigung Rot. Bloß: Weder die Hausherren noch die Gäste konnten sich erklären weshalb.