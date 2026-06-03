Argentinien-Talent Paz droht für WM auszufallen

Titelverteidiger Argentinien droht kurz vor Beginn der Fußball-WM ein personeller Rückschlag!
Toptalent Nico Paz kämpft mit hartnäckigen Knieproblemen und könnte nach Ende der Nominierungsfrist noch aus dem Kader des Gruppengegners der ÖFB-Auswahl gestrichen werden, wie die spanische Zeitung „As“ am Mittwoch berichtete. Paz verpasste wegen der Knieverletzung bereits das Finish in der italienischen Serie A für Como 1907.
Buendia dürfte nachrücken
Der 21-jährige Offensivspieler spielt in den Personalplanungen von Cheftrainer Lionel Scaloni eine wichtige Rolle und gilt bei Argentinien als Kandidat für die Startformation. Fällt Paz (acht Länderspiele) aus, dürfte Emiliano Buendia von Europa-League-Gewinner Aston Villa ins Aufgebot der Argentinier um Kapitän Lionel Messi nachrücken.
Argentinien ist dreieinhalb Jahre nach dem WM-Titel von Katar einer der Mitfavoriten beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Zum Duell mit Österreich kommt es im zweiten Spiel der Gruppe J am 22. Juni in Arlington. Patzt entweder Weltmeister Argentinien oder Europameister Spanien in der Vorrunde, könnte es bereits in der Runde der letzten 32 zu einem Duell der beiden Fußball-Schwergewichte kommen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.