Argentinien-Talent Paz droht für WM auszufallen

Argentinien ist dreieinhalb Jahre nach dem WM-Titel von Katar einer der Mitfavoriten beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Zum Duell mit Österreich kommt es im zweiten Spiel der Gruppe J am 22. Juni in Arlington. Patzt entweder Weltmeister Argentinien oder Europameister Spanien in der Vorrunde, könnte es bereits in der Runde der letzten 32 zu einem Duell der beiden Fußball-Schwergewichte kommen.