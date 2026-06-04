Die „Steierkrone“ sucht das neue Kaiserpaar

Mitmachen und gewinnen

Und mit der „Krone“ haben Sie eine besondere Gewinnchance: Wir suchen quasi ein neues Kaiserpaar, denn wir verlosen eine Kutschenfahrt beim Umzug für ein Pärchen in historischer Kostümierung (wird zur Verfügung gestellt) – inklusive Mittagessen und Getränken – im Wert von 300 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juni aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.