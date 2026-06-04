Die „Steierkrone“ sucht das neue Kaiserpaar

Am 21. Juni steigt in Bad Gleichberg das Biedermeierfest. Und mit der „Krone“ können Sie eine Kutschenfahrt in historischer Kostümierung gewinnen und so zu unserem Kaiserpaar werden.
Am 21. Juni verwandelt sich Bad Gleichenberg wieder in eine stilvolle Bühne vergangener Zeiten. Beim traditionellen Biedermeierfest erleben Sie einen Sonntag voller Geschichte, Musik und Genuss – eingebettet in die besondere Atmosphäre unseres Kurortes.
Elegante Gewänder, historische Gruppen, Musikkapellen und natürlich das Kaiserpaar sorgen für ein eindrucksvolles Gesamtbild. Der große Umzug, Tanz- und Musikaufführungen auf den Bühnen im Curpark und am Hauptplatz sowie Pferdekutschenfahrten machen das Fest zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen, das sie nicht verpassen sollten.
Mitmachen und gewinnen
Und mit der „Krone“ haben Sie eine besondere Gewinnchance: Wir suchen quasi ein neues Kaiserpaar, denn wir verlosen eine Kutschenfahrt beim Umzug für ein Pärchen in historischer Kostümierung (wird zur Verfügung gestellt) – inklusive Mittagessen und Getränken – im Wert von 300 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juni aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.