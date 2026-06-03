Bad Vöslau gewinnt erstes HLA-Finale gegen Fivers

Vöslauer mit Erfolgserlebnis im ersten Finale der Vereinsgeschichte

„Das ist finalwürdig, was hier passiert“, sagte Moritz Bachmann über die Atmosphäre beim ersten Finalspiel der Vereinsgeschichte in der Thermenhalle im ORF. Auswärts bei den Fivers werde es allerdings schwieriger. „Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das am Samstag holen werden.“ Fivers-Spielmacher Fabio Schuh war freilich nicht zufrieden. „Wir haben nicht ganz unser Spiel durchziehen können. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht und es war knapp. Wir wollen jetzt ein Feuerwerk zünden“, kündigte er an.