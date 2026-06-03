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Bad Vöslau gewinnt erstes HLA-Finale gegen Fivers

Sport-Mix
03.06.2026 22:48
Ein Kampf auf Biegen und Brechen zwischen Bad Vöslau und den Fivers
Ein Kampf auf Biegen und Brechen zwischen Bad Vöslau und den Fivers(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bad Vöslau hat das erste Spiel der „best of three“-Final-Serie in der Handball Liga Austria (HLA) gewonnen!

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Die Niederösterreicher von Trainer Sebastian Salvat setzten sich am Mittwoch in einem spannenden Duell zu Hause gegen die Fivers Margareten mit 35:33 (18:18) durch. Damit können die Jags aus Vöslau, die den 13. Liga-Sieg in Serie feierten, im zweiten Duell am Samstag (20.35 Uhr/) in Wien den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte fixieren.

Für die Vöslauer überzeugten Tormann Florian Kaiper mit wichtigen Paraden in der zweiten Hälfte sowie Raphael Muck und Leonardo Abrahao mit jeweils sechs Toren. Auf der Gegenseite waren zwölf Treffer des überragenden Matthias Rattensperger zu wenig. In einem allfälligen dritten Spiel hätte Grunddurchgangssieger Vöslau am kommenden Mittwoch wieder Heimrecht.

Vöslauer mit Erfolgserlebnis im ersten Finale der Vereinsgeschichte
„Das ist finalwürdig, was hier passiert“, sagte Moritz Bachmann über die Atmosphäre beim ersten Finalspiel der Vereinsgeschichte in der Thermenhalle im ORF. Auswärts bei den Fivers werde es allerdings schwieriger. „Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das am Samstag holen werden.“ Fivers-Spielmacher Fabio Schuh war freilich nicht zufrieden. „Wir haben nicht ganz unser Spiel durchziehen können. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht und es war knapp. Wir wollen jetzt ein Feuerwerk zünden“, kündigte er an.

Die Fivers waren nach der Pause beim Stand von 23:21 noch auf Siegkurs gelegen, doch dann gelang den Gastgebern ein vorentscheidender 7:2-Lauf zur 28:25-Führung. Dieser Vorsprung geriet bis zum Spielende nicht mehr in Gefahr.

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