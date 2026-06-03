Österreichs WM-Gegner Algerien gewinnt in Holland!

Der Schlussmann von Granada, der seit 2025 für die Nordafrikaner aufläuft und derzeit eine Maske trägt, hielt vor allem in der ersten Hälfte die Null fest. Kurz vor Schluss zog Feyenoord-Profi Hadj Moussa in seinem Heimstadion De Kuip von rechts in den Strafraum und zirkelte den Ball unhaltbar ins lange Eck.