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Zidane unüberwindbar

Österreichs WM-Gegner Algerien gewinnt in Holland!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.06.2026 23:08
Überraschung beim WM-Test Niederlande gegen Algerien
Überraschung beim WM-Test Niederlande gegen Algerien(Bild: AP/Patrick Post)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Gruppengegner Algerien hat im vorletzten Testspiel vor der Fußball-WM einen überraschenden 1:0-Auswärtssieg gegen die Niederlande gefeiert!

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Die „Wüstenfüchse“ von Teamchef Vladimir Petkovic jubelten am Mittwoch in Rotterdam dank eines späten Tores von Anis Hadj Moussa (86.) und reisen daher mit Rückenwind zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Für die Niederländer, die eine Vielzahl an Chancen vorfanden, war es hingegen ein Dämpfer vor dem Saisonhöhepunkt.

„Oranje“ scheiterten immer wieder an Luca Zidane
Die „Oranje“-Kicker von Cheftrainer Ronald Koeman scheiterten aber immer wieder an Algerien-Tormann Luca Zidane, dem Sohn der französischen Fußball-Legende Zinedine Zidane.

Luca Zidane
Luca Zidane(Bild: AFP/BAS CZERWINSKI)

Der Schlussmann von Granada, der seit 2025 für die Nordafrikaner aufläuft und derzeit eine Maske trägt, hielt vor allem in der ersten Hälfte die Null fest. Kurz vor Schluss zog Feyenoord-Profi Hadj Moussa in seinem Heimstadion De Kuip von rechts in den Strafraum und zirkelte den Ball unhaltbar ins lange Eck.

Algerien bekommt es im Auftaktspiel der Gruppe J mit Titelverteidiger Argentinien zu tun. Das Duell mit der ÖFB-Auswahl erfolgt zum Abschluss der Gruppenphase am 28. Juni (4 Uhr MESZ) erneut in Kansas City.

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