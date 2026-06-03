Justiz steckt in der „Gefällt mir“-Falle fest

Wobei der OGH aber festhielt, dass „die Beurteilung eines unter eine Äußerung gesetzten ,Likes‘ stets unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu treffen ist“. Auch sei der jeweilige Kontext einzubeziehen. Im konkreten Fall war der gehobene Daumen als Zeichen der Antipathie gegenüber dem Kläger aufzufassen. „Darin ist kein Verstoß gegen die Ehre zu sehen“, heißt es in dem OGH-Urteil.