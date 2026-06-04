Die „Krone“ bringt Sie zur Lipizzaner-Gala

Weiße Hengste, große Emotionen und ein unvergesslicher Sommerabend unter freiem Himmel: Am 27. Juni 2026 verwandelt sich der Heldenberg wieder in eine spektakuläre Open-Air-Bühne für die traditionsreiche Lipizzanergala. Die „Krone“ verlost jetzt 5x2 Tickets für das einzigartige Kulturevent!
Bereits zum 17. Mal präsentieren die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule klassische Reitkunst auf höchstem Niveau. Vor der beeindruckenden Naturkulisse des Heldenbergs zeigen die weltberühmten weißen Hengste gemeinsam mit ihren Bereiterinnen und Bereitern ihr außergewöhnliches Können und begeistern mit Eleganz, Präzision und jahrhundertealter Tradition.
Für besondere Gänsehautmomente sorgt auch heuer wieder Publikumsliebling Max Müller. Der vielen als „Michi Mohr“ aus der TV-Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ bekannte Schauspieler und Sänger kehrt nach seinem gefeierten Auftritt im Vorjahr erneut an den Heldenberg zurück und nimmt die Besucher mit seiner unverwechselbaren Stimme mit auf eine musikalische Reise.
Im „Krone“-Ticketshop gibt es noch Tickets für die spektakuläre Reitshow am Helden. Zudem genießen alle „Krone“-Abonnenten und Bonuscard Besitzer exklusive Rabatte. Also gleich zuschlagen und dabei sein!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Event am 27. Juni 5x2 Tickets! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Niederösterreich-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.