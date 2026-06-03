Kärntner Lehrer soll Elfjährige missbraucht haben

Vor zwei Wochen soll es laut Medienberichten zu einem mutmaßlichen Missbrauchsfall im Umfeld einer Kärntner Schule gekommen sein. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, wird derzeit wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt. Ein Lehrer soll mit der Familie eines elfjährigen Mädchens befreundet gewesen sein. Demnach habe das Kind aufgrund der gleichaltrigen Tochter des Pädagogen mehrfach in dessen Haus übernachtet.