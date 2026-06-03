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Vertrag liegt am Tisch

Österreicher steht vor Wechsel zu Kroos-Klub!

Fußball International
03.06.2026 22:33
Bajram Syla (li.) und Toni Kroos.
Bajram Syla (li.) und Toni Kroos.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der Klagenfurter Bajram Syla steht vor einem Transfer nach Deutschland und somit vor seinem ersten Auslandsengagement. Zuletzt lief der dribbelstarke Offensivmann mit der Kapitänsschleife am Arm für Regionalligist Lafnitz auf, davor in Deutschlandsberg und beim WAC. Für den 28-Jährigen dürfte sogar eine Ablöse fließen ...

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Mit Deutschland wurde Toni Kroos 2014 Weltmeister, mit Real Madrid krallte er sich fünfmal die Champions League, mit den Bayern einmal . . .

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