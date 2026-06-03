Österreicher steht vor Wechsel zu Kroos-Klub!

Der Klagenfurter Bajram Syla steht vor einem Transfer nach Deutschland und somit vor seinem ersten Auslandsengagement. Zuletzt lief der dribbelstarke Offensivmann mit der Kapitänsschleife am Arm für Regionalligist Lafnitz auf, davor in Deutschlandsberg und beim WAC. Für den 28-Jährigen dürfte sogar eine Ablöse fließen ...