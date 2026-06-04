Wann die Fußball-WM von öffentlichem Interesse ist

Wenn einander die Herren Alaba und Messi am 22. Juni in Dallas die Hand schütteln, wird es bei uns kurz vor 19 Uhr sein – die beste Zeit, um landauf landab ein Fußballmatch anzuschauen. Schon heute kann behauptet werden, dass die Gastgärten der Lokale prall gefüllt und die Public Viewings ein Renner sein werden, etwa das mächtigste im Burgenland: Auf der Seebühne Mörbisch wird das WM-Spiel gegen Argentinien auf einer 90 m² großen LED-Leinwand live übertragen. Legenden wie Hans Krankl, Toni Polster und Stefan Maierhofer sind dort mit von der Partie.