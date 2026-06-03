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ÖFB-U21-Goalie wechselt von Sturm nach Saarbrücken

Fußball International
03.06.2026 21:45
Matteo Bignetti
Matteo Bignetti(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-U21-Tormann Matteo Bignetti ist von Bundesliga-Vizemeister Sturm Graz zum deutschen Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken gewechselt! Das gab der Verein aus dem Saarland am Mittwoch bekannt …

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Der 22-Jährige verlässt die Steirer ablösefrei, weil der Vertrag des Ersatztormanns nicht verlängert worden war.

Zuletzt zehn Liga-Spiele bei Sturm 
In der abgelaufenen Saison hatte Bignetti bei Sturm insgesamt zehn Liga-Spiele bestritten, für das U21-Team hütete er im Vorjahr dreimal das Tor.

Mit Ammar Helac (27) vom TSV Hartberg haben die Grazer bereits einen Ersatz gefunden.

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