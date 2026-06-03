Ungarn macht Weg für EU-Beitrittsprozess frei

Aus Budapest hieß es, das Gesetz entziehe Zehntausenden ethnischen Ungarn, die vor allem in Transkarpatien leben, ihre Rechte. Das Gebiet war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs Teil des ehemaligen Königreichs Ungarn. Ein Brocken für das Vorankommen bei der EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist damit aus dem Weg geräumt.