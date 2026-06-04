Kritik: „Milliarden-Belastung durch Zuwanderung“

„Managementversagen“

Die Grünen lassen ebenso kein gutes Haar an der Behörde. „Wie im Bildungsbereich zeigt sich auch hier ein Managementversagen der Neos. Die angekündigten Reformen greifen immer noch nicht“, erklärt Integrationssprecherin Berivan Aslan. „Die MA 35 ist mit viel Geld und Personal ausgestattet, und dennoch ist sie für 92 Prozent der Säumnisbeschwerden beim Verwaltungsgerichtshof verantwortlich. Das zeigt, dass die Ressourcen nach wie vor nicht effizient verwendet werden.“