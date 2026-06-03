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Starker Reiseverkehr

Staus und Brände: Heißer Tag auf den Autobahnen

Steiermark
03.06.2026 22:03
Bei Übelbach stand am Mittwoch ein Auto in Brand.
Bei Übelbach stand am Mittwoch ein Auto in Brand.(Bild: FF Übelbach-Markt)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Auf den Autobahnen und Schnellstraßen der Steiermark hat es sich am Mittwoch ziemlich abgespielt. Im starken Reiseverkehr kam es zu zahlreichen Staus. Bei Übelbach und Wundschuh brannten zudem Fahrzeuge. 

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Die befürchteten Verzögerungen im Reiseverkehr blieben am Mittwoch nicht aus: Bei den Baustellen auf der Pack, bei Gratkorn oder auch südlich von Graz kam es laut Verkehrsfunk zu längeren Verzögerungen, auch beim Grenzübergang Spielfeld war Geduld gefragt.

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Dazu kamen noch Zwischenfälle mit brennenden Autos. Um 11 Uhr rückte die Feuerwehr Übelbach-Markt zu einem Einsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) aus: Aus einem Pkw, der in Fahrtrichtung Linz unterwegs war, drang starker Rauch. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und kontrollierten ihn mit einer Wärmebildkamera.

Feuerwehreinsatz auch bei Wundschuh
Feuerwehreinsatz auch bei Wundschuh(Bild: Leserreporter)

Am Nachmittag brannte dann, ebenfalls auf der Pyhrnautobahn, auf Höhe Wundschuh ein Fahrzeug. „Krone“-Leserreporter Jörg hat uns ein Foto davon geschickt. Es kam abermals zu erheblichen Staus.

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