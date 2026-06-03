Staus und Brände: Heißer Tag auf den Autobahnen

Dazu kamen noch Zwischenfälle mit brennenden Autos. Um 11 Uhr rückte die Feuerwehr Übelbach-Markt zu einem Einsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) aus: Aus einem Pkw, der in Fahrtrichtung Linz unterwegs war, drang starker Rauch. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und kontrollierten ihn mit einer Wärmebildkamera.