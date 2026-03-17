Warum habe ich eigentlich Schluckauf?

Kennst du das? Du sitzt gemütlich beim Essen oder Trinken – und plötzlich macht dein Körper „Hicks!“. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum es dazu kommt? In unserer Rubrik „Kinderleicht erklärt“ erfahren Mädchen und Buben mehr über Schluckauf. Auch Eltern und Großeltern dürfen natürlich weiterlesen.
Du „hickst“, erschrickst kurz, alle Anwesenden lächeln und schon kommt das lustige Geräusch wieder. Das ist Schluckauf. Wie entsteht er und was hat das Zwerchfell damit zu tun? Das Zwerchfell ist ein großer, flacher Muskel, der den Brust- vom Bauchraum trennt. Er sieht ein bisschen aus wie ein Fallschirm und hilft dir beim Atmen. Wenn du einatmest, zieht sich das Zwerchfell zusammen und bewegt sich nach unten – dadurch kann sich deine Lunge gut mit Luft füllen. Wenn du ausatmest, entspannt es sich wieder und wandert nach oben. So atmest du jeden Tag – ohne groß darüber nachzudenken.
Dein Zwerchfell spielt dir einen Streich
Manchmal aber passiert etwas ganz Unerwartetes: Dein Zwerchfell bekommt einen kleinen Krampf. Es zieht sich plötzlich ganz schnell zusammen. Gleichzeitig schließt sich deine Stimmritze zwischen den Stimmbändern, also der kleine Spalt, durch den die Luft beim Sprechen und Atmen fließt. Die bereits eingeatmete Luft aus der Lunge kann nicht mehr entweichen. Der Luftstrom wird für einen winzigen Moment unterbrochen. Nun stößt neu eingeatmete Luft von außen gegen die geschlossenen Stimmbänder. Wie auf einem Trampolin prallt die eingeatmete Luft mit dem bekannten „Hicks“-Geräusch von der geschlossenen Stimmritze ab.
Wie kommt es zum „Schnackerl“?
Dafür gibt es viele Gründe. Manche Menschen bekommen „Schnackerl“, wenn sie zu schnell essen oder trinken, vor allem stark sprudelnde Getränke mit Kohlensäure. Dann wandert Luft mit in den Magen, und der Bauch wird ein bisschen aufgebläht. Das kann das Zwerchfell und beteiligte Muskeln ärgern. Manchmal bekommt man zudem Schluckauf, wenn man etwas sehr Kaltes oder Heißes trinkt, scharf Gewürztes oder üppig isst, plötzlich lacht oder erschrickt. Auch das bringt mitunter dein Zwerchfell durcheinander.
Zum Glück ist das „Hicksen“ nicht gefährlich. Es geht fast immer von selbst wieder weg – meistens schon nach ein paar Minuten. Aber hie und da ist es ziemlich nervig. Dann kann man ein paar Tricks ausprobieren. Zum Beispiel: Tief einatmen, Luft anhalten und in Gedanken langsam bis sieben zählen. Du könntest auch ein Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken. Naschkatzen aufgepasst: Manchen hilft es scheinbar, etwas Zucker auf der Zunge zergehen zu lassen. Oder ersuche jemanden, dich zu erschrecken!
All diese Tipps helfen, dein Zwerchfell zu beruhigen oder dich zumindest abzulenken. Oft hört das „Schnackerl“ danach sofort auf. Nur sehr selten bleibt es länger. Wenn es stundenlang nicht weggeht, sollte man zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen. Übrigens haben bereits Babys im Bauch der Mama manchmal Schluckauf. Damit trainieren sie, wie es ist, später an der Luft zu atmen. Außerdem schulen Säuglinge auf diese Weise Muskeln, die sie beim Trinken und Schlucken brauchen.
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