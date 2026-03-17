Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinderleicht erklärt

Warum habe ich eigentlich Schluckauf?

Gesund
17.03.2026 10:00
Hicks, hicks – dieses lustige Geräusch bewirkt bei anderen oft ein Lächeln.
Hicks, hicks – dieses lustige Geräusch bewirkt bei anderen oft ein Lächeln.(Bild: Manuel Tenner/stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Kennst du das? Du sitzt gemütlich beim Essen oder Trinken – und plötzlich macht dein Körper „Hicks!“. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum es dazu kommt? In unserer Rubrik „Kinderleicht erklärt“ erfahren Mädchen und Buben mehr über Schluckauf. Auch Eltern und Großeltern dürfen natürlich weiterlesen.

0 Kommentare

Du „hickst“, erschrickst kurz, alle Anwesenden lächeln und schon kommt das lustige Geräusch wieder. Das ist Schluckauf. Wie entsteht er und was hat das Zwerchfell damit zu tun? Das Zwerchfell ist ein großer, flacher Muskel, der den Brust- vom Bauchraum trennt. Er sieht ein bisschen aus wie ein Fallschirm und hilft dir beim Atmen. Wenn du einatmest, zieht sich das Zwerchfell zusammen und bewegt sich nach unten – dadurch kann sich deine Lunge gut mit Luft füllen. Wenn du ausatmest, entspannt es sich wieder und wandert nach oben. So atmest du jeden Tag – ohne groß darüber nachzudenken.

Dein Zwerchfell spielt dir einen Streich
Manchmal aber passiert etwas ganz Unerwartetes: Dein Zwerchfell bekommt einen kleinen Krampf. Es zieht sich plötzlich ganz schnell zusammen. Gleichzeitig schließt sich deine Stimmritze zwischen den Stimmbändern, also der kleine Spalt, durch den die Luft beim Sprechen und Atmen fließt. Die bereits eingeatmete Luft aus der Lunge kann nicht mehr entweichen. Der Luftstrom wird für einen winzigen Moment unterbrochen. Nun stößt neu eingeatmete Luft von außen gegen die geschlossenen Stimmbänder. Wie auf einem Trampolin prallt die eingeatmete Luft mit dem bekannten „Hicks“-Geräusch von der geschlossenen Stimmritze ab.

Wie kommt es zum „Schnackerl“?
Dafür gibt es viele Gründe. Manche Menschen bekommen „Schnackerl“, wenn sie zu schnell essen oder trinken, vor allem stark sprudelnde Getränke mit Kohlensäure. Dann wandert Luft mit in den Magen, und der Bauch wird ein bisschen aufgebläht. Das kann das Zwerchfell und beteiligte Muskeln ärgern. Manchmal bekommt man zudem Schluckauf, wenn man etwas sehr Kaltes oder Heißes trinkt, scharf Gewürztes oder üppig isst, plötzlich lacht oder erschrickt. Auch das bringt mitunter dein Zwerchfell durcheinander.

Zum Glück ist das „Hicksen“ nicht gefährlich. Es geht fast immer von selbst wieder weg – meistens schon nach ein paar Minuten. Aber hie und da ist es ziemlich nervig. Dann kann man ein paar Tricks ausprobieren. Zum Beispiel: Tief einatmen, Luft anhalten und in Gedanken langsam bis sieben zählen. Du könntest auch ein Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken. Naschkatzen aufgepasst: Manchen hilft es scheinbar, etwas Zucker auf der Zunge zergehen zu lassen. Oder ersuche jemanden, dich zu erschrecken!

All diese Tipps helfen, dein Zwerchfell zu beruhigen oder dich zumindest abzulenken. Oft hört das „Schnackerl“ danach sofort auf. Nur sehr selten bleibt es länger. Wenn es stundenlang nicht weggeht, sollte man zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen. Übrigens haben bereits Babys im Bauch der Mama manchmal Schluckauf. Damit trainieren sie, wie es ist, später an der Luft zu atmen. Außerdem schulen Säuglinge auf diese Weise Muskeln, die sie beim Trinken und Schlucken brauchen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund
17.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Werbung
WERBUNG
MS: Ein JA zur Schwangerschaft
Frühlingskräuter
Das sind die besten Gesundmacher aus der Natur
Haut im Winter
Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen
Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
164.229 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
154.886 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
127.419 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1162 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
922 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Mehr Gesund
Kinderleicht erklärt
Warum habe ich eigentlich Schluckauf?
Andere Behandlung
HPV löst nur Hälfte von Vulva- und Peniskrebs aus
Leseraktion
Schritte-Challenge: So ging es den Teilnehmern
Gratis-Stich boomt
Gürtelrose: Jetzt kommt endlich der Impf-Nachschub
Die bittere Wahrheit
Experten warnen jetzt vor Fruchtzucker-Falle

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf