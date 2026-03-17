Warum habe ich eigentlich Schluckauf?

Du „hickst“, erschrickst kurz, alle Anwesenden lächeln und schon kommt das lustige Geräusch wieder. Das ist Schluckauf. Wie entsteht er und was hat das Zwerchfell damit zu tun? Das Zwerchfell ist ein großer, flacher Muskel, der den Brust- vom Bauchraum trennt. Er sieht ein bisschen aus wie ein Fallschirm und hilft dir beim Atmen. Wenn du einatmest, zieht sich das Zwerchfell zusammen und bewegt sich nach unten – dadurch kann sich deine Lunge gut mit Luft füllen. Wenn du ausatmest, entspannt es sich wieder und wandert nach oben. So atmest du jeden Tag – ohne groß darüber nachzudenken.