Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Judo

Drei Podestplätze für Österreich bei Grand Slam!

Sport-Mix
02.05.2026 17:12
Michaela Polleres (li.) bejubelt Platz zwei.
Michaela Polleres (li.) bejubelt Platz zwei.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gleich drei Podestplätze hat das österreichische Judo-Team am Samstag beim Grand Slam in Duschanbe (Tadschikistan) erreicht. Michaela Polleres in der Klasse bis 70 kg und Bernd Fasching in der Kategorie bis 81 kg kamen jeweils in das Finale, verpassten aber den Titelgewinn. Lubjana Piovesana holte in der Klasse bis 63 kg Rang drei. Am Sonntag ist in der tadschikischen Hauptstadt für Rot-Weiß-Rot noch Thomas Scharfetter in der Kategorie bis 90 kg im Einsatz.

0 Kommentare

Die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Polleres kämpfte sich mit Ippon-Siegen gegen die Russin Kamila Badurowa und die Deutsche Tayla Grauer in das Semifinale vor, indem sie der Slowenin Nika Koren mit ihrem Paradewurf Ura-nage das Nachsehen gab. Im Finale verlor die Niederösterreicherin das erste Duell mit Aleksanra Kowalewska per Waza-ari. Für die Polin war es die erste Finalteilnahme auf der World Tour. Die Vorarlbergerin Lubjana Piovesana gewann im Duell um Platz drei durch einen Ippon-Sieg gegen Nina Simic auch den zweiten Vergleich mit der Kroatin.

Fasching scheitert an Lokalmatador
Fasching stand erstmals in einem Grand-Slam-Finale, Lokalmatador und Titelverteidiger Somon Makhmadbekow hatte ihm aber eine Yuko-Wertung voraus. Der Weltranglistensiebente hatte den Wiener auch im vergangenen Jahr in Baku besiegt. Davor im Turnierverlauf hatte Fasching souverän agiert, indem der 22-Jährige den Finnen Oskari Makinin, dem Tadschiken Sunatullo Musojew und dem Moldawier Victor Sterpu das Nachsehen gegeben hatte. Im Leichtgewicht verlor Samuel Gaßner (-73) seinen Auftaktkampf gegen den Usbeken Inoyat Telmanow und schied vorzeitig aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
02.05.2026 17:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
121.388 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
116.319 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
85.508 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3284 mal kommentiert
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
669 mal kommentiert
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
661 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Mehr Sport-Mix
Judo
Drei Podestplätze für Österreich bei Grand Slam!
Radsport
3. Etappensieg für Pogacar bei Tour de Romandie!
„Gemütliche Ausfahrt“
Nur fünf Sekunden fehlten Pertl auf das Podest
Mountainbike-Weltcup
Höll nach Sieg: „Bin froh, dass ich überlebt habe“
Mountainbike
Titelverteidigerin Höll gewinnt Weltcup-Auftakt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf