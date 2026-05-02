Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr

Passus wird repariert

Die Aufregung war entsprechend laut, gibt es doch Tausende Kriminalbeamte – und kam auch der „Krone“ zu Ohren. Auf unsere Nachfrage reagierte das Innenministerium rasch. Der Passus zur Schwerarbeit soll in einem Runderlass repariert bzw. die organisatorische Zwei-Klassen-Pensionsgesellschaft damit aufgehoben werden. Das klare Ziel laut Sprecher: „Es ist nicht ausschlaggebend, in welcher Abteilung oder Polizeidienststelle du gearbeitet hast, sondern was du dort gearbeitet hast.“