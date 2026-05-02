Nur fünf Sekunden fehlten Pertl auf das Podest

Philip Pertl verpasste beim Conticup-Rennen auf den Philippinen als Vierter nur knapp das Podest. Der Pongauer konnte dennoch ordentlich Selbstvertrauen tanken. In eineinhalb Monaten startet die Olympia-Qualifikation.
Das Podium war angepeilt, am Ende musste sich Triathlet Philip Pertl beim Conticup-Rennen auf den Philippinen mit Rang vier zufrieden geben. „Wieder extrem wichtige Punkte für mich“, zeigte sich der Pongauer im Ziel zufrieden, wenngleich bei nur fünf Sekunden Rückstand auf Rang drei ein weinendes Auge dabei ist. „Ich habe alles aus mir herausgeholt.“
Beim Schwimmen im Meer zeigte der 27-Jährige eine gute Leistung, stieg mit der Führungsgruppe auf das Rad. „Das war dann eher eine gemütliche Samstagsausfahrt“, lachte Pertl. Deshalb ging es auch mit einer Gruppe von knapp 50 Athleten auf die rund 5-Kilometer-Laufdistanz. „Ich bin am Anfang mit der Spitze mitgegangen, habe dann aber reißen lassen müssen“, blickt der Gasteiner auf das Rennen. Vom zwischenzeitlichen Platz sechs konnte er sich dann aber noch zurückkämpfen.
„Es war ein super Test für den Olympia-Quali-Start.“ Dieser findet am 14. Juni in Huatulco (Mex) statt. „Da sind klimatisch ähnliche Bedingungen. Dass es hier (auf den Philippinen, Anm.) so gut funktioniert hat, stimmt mich positiv.“
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