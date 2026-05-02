Nur fünf Sekunden fehlten Pertl auf das Podest

Beim Schwimmen im Meer zeigte der 27-Jährige eine gute Leistung, stieg mit der Führungsgruppe auf das Rad. „Das war dann eher eine gemütliche Samstagsausfahrt“, lachte Pertl. Deshalb ging es auch mit einer Gruppe von knapp 50 Athleten auf die rund 5-Kilometer-Laufdistanz. „Ich bin am Anfang mit der Spitze mitgegangen, habe dann aber reißen lassen müssen“, blickt der Gasteiner auf das Rennen. Vom zwischenzeitlichen Platz sechs konnte er sich dann aber noch zurückkämpfen.