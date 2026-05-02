Christina Aguilera heizte Ischgl ordentlich ein

Pop-Queen Christina Aguilera ist zurück in Österreich! 20 Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei uns heizte „Xtina“ beim legendären „Top of the Mountain“-Closing-Konzert in Ischgl rund 20.000 Fans ein – mit Hits, Glam und ganz viel 2000er-Nostalgie mitten im Schnee.
Mit ihrer Debütsingle „Genie in a Bottle“ schrieb Christina Aguilera 1999 Popgeschichte. Neben Britney Spears und Justin Timberlake zählt sie bis heute zu den prägendsten Stars der 2000er. Mehr als 75 Millionen verkaufte Alben, fünf Nummer-eins-Hits und sieben Grammys sprechen für sich. Und seien wir ehrlich: Kaum ein Kinderzimmer kam damals ohne Aguilera-Poster aus.
Umso besonderer war ihr Auftritt heute in Tirol. Denn: 2006 hatte die Sängerin zuletzt hierzulande auf der Bühne gestanden – damals in Wien im Rahmen ihrer „Back to Basics Tour“. Es blieb ihr bislang einziges Österreich-Konzert. Jetzt, fast 20 Jahre später, kehrte Aguilera zurück. Nicht in die Hauptstadt, sondern hoch hinaus – zum legendären „Top of the Mountain“-Closing-Konzert in Ischgl. Rund 20.000 Fans feiern dort jedes Jahr das Saisonfinale mitten im Skigebiet.
Mit Pistenbully auf Höhenanpassung
Zur späten Mittagsstunde lieferte Aguilera eine rund 75-minütige Show. Dabei zeigte sie sich nicht ganz so „dirty“: In einem knappen Korsett-Outfit mit Leder-Shorts, Netzstrumpfhose und Handschuhen präsentierte sie ein Best-of ihrer größten Hits – vor der spektakulären Kulisse aus Schnee, Bergen und einem Meer aus Menschen.
Die Sängerin war bereits am Dienstag angereist, um sich bewusst Zeit zur Anpassung zu nehmen – die Höhenlage verlangt nämlich einiges, auch von der Stimme. Doch Aguilera blieb nicht untätig: Am Mittwochabend ließ sie sich mit einem Pistenbully auf die Idalp bringen und drehte eine rund einstündige Runde durch das Skigebiet, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Ski fahren oder Snowboarden standen zwar kurz im Raum, wurden aus Sicherheitsgründen aber wieder verworfen.
Auch sonst beschreibt ihr Team sie als äußerst professionell und perfektionistisch – jeder Schritt ist genau durchgeplant.
Bis Sonntag dürfte die heute 45-Jährige noch im Trofana Royal – einem der exklusivsten Hotels der Region – residieren, bevor es für „Xtina“ wieder zurück geht. Mit im Gepäck: jede Menge Höhenluft – und ein Auftritt, über den Ischgl garantiert noch lange sprechen wird.
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