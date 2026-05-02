Christina Aguilera heizte Ischgl ordentlich ein

Die Sängerin war bereits am Dienstag angereist, um sich bewusst Zeit zur Anpassung zu nehmen – die Höhenlage verlangt nämlich einiges, auch von der Stimme. Doch Aguilera blieb nicht untätig: Am Mittwochabend ließ sie sich mit einem Pistenbully auf die Idalp bringen und drehte eine rund einstündige Runde durch das Skigebiet, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Ski fahren oder Snowboarden standen zwar kurz im Raum, wurden aus Sicherheitsgründen aber wieder verworfen.