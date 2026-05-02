Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Top of the Mountain“

Christina Aguilera heizte Ischgl ordentlich ein

Adabei Österreich
02.05.2026 16:46
20 Jahre nach ihrem letzten Österreich-Auftritt stand Christina Aguilera wieder hierzulande auf ...
20 Jahre nach ihrem letzten Österreich-Auftritt stand Christina Aguilera wieder hierzulande auf der Bühne – beim „Top of the Mountain“-Closing-Konzert in Ischgl..(Bild: Babirad Picture)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Pop-Queen Christina Aguilera ist zurück in Österreich! 20 Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei uns heizte „Xtina“ beim legendären „Top of the Mountain“-Closing-Konzert in Ischgl rund 20.000 Fans ein – mit Hits, Glam und ganz viel 2000er-Nostalgie mitten im Schnee.

0 Kommentare

Mit ihrer Debütsingle „Genie in a Bottle“ schrieb Christina Aguilera 1999 Popgeschichte. Neben Britney Spears und Justin Timberlake zählt sie bis heute zu den prägendsten Stars der 2000er. Mehr als 75 Millionen verkaufte Alben, fünf Nummer-eins-Hits und sieben Grammys sprechen für sich. Und seien wir ehrlich: Kaum ein Kinderzimmer kam damals ohne Aguilera-Poster aus.

Umso besonderer war ihr Auftritt heute in Tirol. Denn: 2006 hatte die Sängerin zuletzt hierzulande auf der Bühne gestanden – damals in Wien im Rahmen ihrer „Back to Basics Tour“. Es blieb ihr bislang einziges Österreich-Konzert. Jetzt, fast 20 Jahre später, kehrte Aguilera zurück. Nicht in die Hauptstadt, sondern hoch hinaus – zum legendären „Top of the Mountain“-Closing-Konzert in Ischgl. Rund 20.000 Fans feiern dort jedes Jahr das Saisonfinale mitten im Skigebiet.

Christina Aguilera brachte beim Ischgl-Konzert mit Leder-Shorts, Netzstrumpfhose und jeder Menge ...
Christina Aguilera brachte beim Ischgl-Konzert mit Leder-Shorts, Netzstrumpfhose und jeder Menge Attitude die Bühne zum Beben.(Bild: Babirad Picture)

Mit Pistenbully auf Höhenanpassung
Zur späten Mittagsstunde lieferte Aguilera eine rund 75-minütige Show. Dabei zeigte sie sich nicht ganz so „dirty“: In einem knappen Korsett-Outfit mit Leder-Shorts, Netzstrumpfhose und Handschuhen präsentierte sie ein Best-of ihrer größten Hits – vor der spektakulären Kulisse aus Schnee, Bergen und einem Meer aus Menschen.

Die Sängerin war bereits am Dienstag angereist, um sich bewusst Zeit zur Anpassung zu nehmen – die Höhenlage verlangt nämlich einiges, auch von der Stimme. Doch Aguilera blieb nicht untätig: Am Mittwochabend ließ sie sich mit einem Pistenbully auf die Idalp bringen und drehte eine rund einstündige Runde durch das Skigebiet, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Ski fahren oder Snowboarden standen zwar kurz im Raum, wurden aus Sicherheitsgründen aber wieder verworfen.

Rund 20.000 Fans feierten das Closing mit „Xtina“.
Rund 20.000 Fans feierten das Closing mit „Xtina“.(Bild: Babirad Picture)

Auch sonst beschreibt ihr Team sie als äußerst professionell und perfektionistisch – jeder Schritt ist genau durchgeplant.

Bis Sonntag dürfte die heute 45-Jährige noch im Trofana Royal – einem der exklusivsten Hotels der Region – residieren, bevor es für „Xtina“ wieder zurück geht. Mit im Gepäck: jede Menge Höhenluft – und ein Auftritt, über den Ischgl garantiert noch lange sprechen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
02.05.2026 16:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian &amp; Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie ...
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
Neue Gesichter erobern die Herzen der Königsfamilie – emotionales Oster-Debüt in Windsor
Plötzlich Royal!
Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus
In Papas Fußstapfen
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
121.228 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
115.988 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
85.352 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3284 mal kommentiert
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
667 mal kommentiert
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
658 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Mehr Adabei Österreich
„Top of the Mountain“
Christina Aguilera heizte Ischgl ordentlich ein
Die Habsburger in Rom
Ferdinand über den Heiligen Geist als Beifahrer
Neuer Video-Podcast
„Generation O“: Jetzt packen die Promi-Omas aus
In Bad Hofgastein
Reinhold Messner freut sich auf CALL Film Festival
Grandioses Tourfinale
Thommy & Amélie: „Es war überwältigend!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf