Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai

LGBT-„Lobby“, „Remigration“

Hatte er bisher immer den abgewählten ungarischen Regierungschef Viktor Orbán gelobt, will er es nun dessen Nachfolger nachmachen: „Wenn alle, die mich dafür kritisieren, beim Peter Magyar in Ungarn klatschen können, wenn er jetzt Ordnung macht im Rundfunk, dann werden sie bei uns auch klatschen können“, so Kickl, der seine Forderung „weg mit der Haushaltsabgabe“ wiederholte. Auch für bekannte extrem rechte Schlagworte fand Kickl in seiner Rede Platz, etwa die LGBT-„Lobby“ oder die geforderte „Remigration“.