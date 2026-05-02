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Dank Endplatz 2

Ipswich schafft Wiederaufstieg in Premier League

Premier League
02.05.2026 16:28
Die Fans von Ipswich feiern den sofortigen Wiederaufstieg ihres Klubs in die Premier League …
Die Fans von Ipswich feiern den sofortigen Wiederaufstieg ihres Klubs in die Premier League …(Bild: AP/Nigel French)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ipswich Town hat den direkten Wiederaufstieg in die englische Premier League geschafft!

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Der Klub aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers.

Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.

Wrexham verpasst Aufstiegsspiele knapp 
Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs.

Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen.

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