„Aufgespritzte Gesichter will keiner mehr haben“

Die 20-jährige Caro starb im Dezember 2022 nach einer Fettabsaugung an den Folgen eines Sauerstoffmangels, den sie bei der OP erlitten hatte. Der Anästhesist wurde freigesprochen. Schönheitschirurg Reinhard Pauzenberger über Risiken, welche Operationen er strikt ablehnt und warum seine Kundinnen immer jünger werden.