Bischofshofen chancelos gegen Wacker

Schon in Minute drei kassierte man das erste Gegentor, zur Pause lag man mit 0:2 zurück. Nach dem Seitenwechsel legte der Favorit noch zweimal nach, die Partie endete aus Bischofshofens Sicht mit 0:4. „Wenn sie die Tore machen und wir nicht, kommt so ein Ergebnis zustande“, seufzte BSK-Trainer Caldwell. „Man kann an diesem Resutat nichts schön reden“, stellte Mittelfelspieler Azzef klar.