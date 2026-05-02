Bischofshofen chancelos gegen Wacker

In der Regionalliga West war für Bischofshofen im Hit gegen Wacker Innsbruck nichts zu holen. Die Pongauer unterlagen dem Leader auf der noch eigenen Anlange mit 0:4.
Ein Erfolgserlebnis hätte Bischofshofen in der aktuellen Phase mit Sicherheit gut getan. Doch die Pongauer, die immer noch keinen Platz für die kommende Saison haben – die „Krone“ berichtete mehrfach – standen gegen die Tiroler von Beginn an auf verlorenem Posten.
Schon in Minute drei kassierte man das erste Gegentor, zur Pause lag man mit 0:2 zurück. Nach dem Seitenwechsel legte der Favorit noch zweimal nach, die Partie endete aus Bischofshofens Sicht mit 0:4. „Wenn sie die Tore machen und wir nicht, kommt so ein Ergebnis zustande“, seufzte BSK-Trainer Caldwell. „Man kann an diesem Resutat nichts schön reden“, stellte Mittelfelspieler Azzef klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.