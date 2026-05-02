Real-Kapitän Carvajal fällt mit Zehenbruch aus!

Real Madrids Kapitän Dani Carvajal hat sich eine Zehe am rechten Fuß gebrochen und fällt für die nächsten Primera-Division-Runden aus!
Der 34-jährige Außenverteidiger verpasst damit das „Clasico“ nächste Woche beim wohl neuen Fußball-Meister FC Barcelona.
Der Vertrag des 448-mal für Real zum Einsatz gekommenen Teamkollegen von David Alaba läuft zum Saisonende aus, es könnte auf noch ein Spiel daheim gegen Athletic Bilbao hinauslaufen.
Carvajal spielt seit 2013 für Real Madrid.
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