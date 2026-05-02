FAC stürmt mit 5:0 bei Young Violets auf Platz 1!

Gabbichler mit drei Treffern Matchwinner

Matchwinner für den FAC war Lukas Gabbichler mit drei Treffern. Die Floridsdorfer legten beim Lokalrivalen in Favoriten mit einem Doppelschlag durch Gabbichler (6.) und Tomislav Glavan (8.) einen idealen Start hin. Zehn Minuten nach der Pause legte Alex Sobczyk vorentscheidend nach. Wenig später machte erneut Gabbichler (63.) endgültig alles klar und besorgte später auch noch das 5:0 (83.).