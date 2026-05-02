Zweijährige aus versperrtem Kleinwagen gerettet

Bange Minuten für eine Mutter in Waidhofen an der Thaya (NÖ): Ihr zwei Jahre altes Kind saß bei fast schon sommerlichen Temperaturen eingesperrt auf der Rückbank des Kleinwagens. Die Feuerwehr konnte es befreien.
Die kleine Tochter am Kindersitz, der Wagen versperrt, vom Schlüssel keine Spur: Eine verzweifelte Mutter rief Samstagmittag die Feuerwehr zum Parkplatz des Einkaufszentrums in Waidhofen an der Thaya. Die Zeit drängte, da die Mittagssonne den Innenraum des Wagens bereits spürbar aufheizte. Doch Versuche, die Tür mittels Spezialwerkzeug zu öffnen, scheiterten an einem technischen Defekt des Fahrzeugs. Auch die Suche nach dem Schlüssel blieb vorerst ohne Erfolg.
Über das Fenster gerettet
Während die Polizei bereits mit der Lenkerin zur Wohnung unterwegs war, um den Zweitschlüssel zu holen, gelang es den Einsatzkräften dann aber doch, das hintere Fenster herunterzukurbeln. Ein Kamerad kletterte sofort ins Auto, schnallte das unverletzte Kind ab und übergab es der Mutter. „Die Tochter wurde beruhigt und mit kühlem Wasser aus dem Einsatzfahrzeug versorgt“, schildert die Feuerwehr.
Der Autoschlüssel wurde dann übrigens auch gefunden: Er lag direkt neben dem Kindersitz auf der Rückbank.
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