Zweijährige aus versperrtem Kleinwagen gerettet

Die kleine Tochter am Kindersitz, der Wagen versperrt, vom Schlüssel keine Spur: Eine verzweifelte Mutter rief Samstagmittag die Feuerwehr zum Parkplatz des Einkaufszentrums in Waidhofen an der Thaya. Die Zeit drängte, da die Mittagssonne den Innenraum des Wagens bereits spürbar aufheizte. Doch Versuche, die Tür mittels Spezialwerkzeug zu öffnen, scheiterten an einem technischen Defekt des Fahrzeugs. Auch die Suche nach dem Schlüssel blieb vorerst ohne Erfolg.