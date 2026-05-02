Auto kracht in Wien gegen Lichtmast: Seniorin tot

In der Nacht auf Samstag kam es auf der Wientalstraße in Wien-Penzing, kurz vor der Auffahrt zur A1, zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.
Ein Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn und prallte mit voller Wucht gegen einen Lichtmast. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen.
Seniorin verstarb noch an Unfallstelle
Eine 85-jährige Mitfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass für sie trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät kam – sie starb noch an der Unfallstelle.
Der 60-jährige Lenker sowie zwei weitere Insassinnen im Alter von 45 und 56 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Die Berufsfeuerwehr Wien musste sie aus dem deformierten Fahrzeug befreien, bevor die Berufsrettung Wien die Erstversorgung übernahm und die Verletzten ins Krankenhaus brachte.
Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.
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