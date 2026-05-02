SV Ried gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

Ried verlor zuletzt in Tirol 0:1. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist aber komfortabel, die Tabellenführung zudem durch zwei Zähler vorerst abgesichert. Bei drei weiteren Punkten bleibt die Truppe von Maximilian Senft nicht nur Erster, sondern kann die Planungen für die kommende Bundesliga-Saison anwerfen. „Wir haben uns über 29 Runden die Chance erarbeitet, das Saisonziel frühzeitig vor heimischem Publikum in einem Derby zu fixieren. Diese Ausgangslage ist besonders und setzt noch einmal wichtige Energiereserven frei“, sagte Senft, der weiter auf Philipp Pomer zählen kann. Der Routinier verlängerte bis 2029. Im Derby fehlen werden die verletzten Offensivkräfte Evan Eghosa und Antonio Van Wyk.