SV Ried gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

30. Runde in der Bundesliga! Das Spiel SV Ried gegen Blau-Weiß Linz beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Ried verlor zuletzt in Tirol 0:1. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist aber komfortabel, die Tabellenführung zudem durch zwei Zähler vorerst abgesichert. Bei drei weiteren Punkten bleibt die Truppe von Maximilian Senft nicht nur Erster, sondern kann die Planungen für die kommende Bundesliga-Saison anwerfen. „Wir haben uns über 29 Runden die Chance erarbeitet, das Saisonziel frühzeitig vor heimischem Publikum in einem Derby zu fixieren. Diese Ausgangslage ist besonders und setzt noch einmal wichtige Energiereserven frei“, sagte Senft, der weiter auf Philipp Pomer zählen kann. Der Routinier verlängerte bis 2029. Im Derby fehlen werden die verletzten Offensivkräfte Evan Eghosa und Antonio Van Wyk.
Blau-Weiß will indes seinen Erfolgslauf fortsetzen. Die Linzer haben in den letzten vier Partien dreimal gewonnen und zehn Zähler eingesackt. Zuletzt gelangen zwei überzeugende 3:0-Siege gegen Wolfsberg und Altach. Die Folge ist, dass die Truppe von Coach Michael Köllner die rote Laterne an die Kärntner abtrat. „Wir wollen an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und im Innviertel auf jeden Fall punkten“, sagte Köllner, der neben den verletzten Thomas Goiginger und Anderson auch auf den erkrankten Verteidiger Elias Bakatukanda verzichten muss.
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