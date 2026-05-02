GAK gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Der GAK hat sich durch eine Negativserie wieder ins Auge des Abstiegskampfs manövriert. Nach nur einem Zähler aus den letzten vier Matches und der Niederlage im Lavanttal ist der Vorsprung auf den WAC auf einen Punkt zusammengeschmolzen. „Wir bewahren Ruhe und haben mit den Spielern gute Gespräche geführt“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer, der gegen die WSG Zählbares erwartet. „Wir werden voll auf drei Punkte gehen, das wird auch notwendig sein.“ Fehlen könnte der angeschlagene Grazer Toptorjäger Ramiz Harakate. „Es wird sehr knapp“, befürchtete Feldhofer.