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Die Harder stehen bereits mit dem Rücken zur Wand

Vorarlberg
02.05.2026 15:35
Für Hard-Coach Hannes Jon Jonsson könnte die Partie am Dienstag bereits die letzte sein.
Für Hard-Coach Hannes Jon Jonsson könnte die Partie am Dienstag bereits die letzte sein.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Acht Spiele in Folge hatte sich Hard den Fivers aus Margareten nicht beugen müssen. Doch nach vier Siegen und vier Remis, ist diese Serie nun mit einer 32:33 (15:15)-Pleite gerissen. Und das ausgerechnet im ersten Viertelfinalspiel des HLA-Meister-Playoffs und noch dazu vor den eigenen Fans.

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Lange Zeit war es ein enges Match, bei dem die Hausherren zumeist in Führung lagen – wenn auch nie mit mehr als drei Treffern. „Wir haben eigentlich über die ganze Partie hinweg gut gespielt“, analysierte Nico Sager. „Dann stellen wir sechs Minuten vor Schluss sogar auf plus zwei. Es folgen zwei Paraden von ihrem Torhüter und wir bekommen jeweils die Tore. Am Ende ist es dann richtig unglücklich, weil der Ball so knapp nicht ins Tor geht.“

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Vorzeitiges Saisonende 
Damit droht Hard bereits am Dienstag nach der zweiten Partie in der „Best-of-three“-Serie in der Wiener Hollgasse das Saisonende und Headcoach Hannes Jon Jonsson der Abschied. Davon will Dejan Babic aber nichts wissen: „Wir sind hier noch nicht fertig und müssen uns voll und ganz auf Dienstag fokussieren.“

Hoffen auf Hollabrunn-Spiel
Am Dienstag wartet auch auf den Lokalrivalen aus Bregenz ein wichtiges Spiel. Nachdem der Rekordmeister zum Auftakt der Abstiegsrunde bei den Adlern in Schwaz eine 36:39 (17:19)-Niederlage einstecken musste, kommt übermorgen Hollabrunn in die Festspielstadt. Ein Gegner, gegen den man in vier Liga-Partien viermal als Sieger vom Feld gegangen ist...

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