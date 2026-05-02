Die Harder stehen bereits mit dem Rücken zur Wand

Lange Zeit war es ein enges Match, bei dem die Hausherren zumeist in Führung lagen – wenn auch nie mit mehr als drei Treffern. „Wir haben eigentlich über die ganze Partie hinweg gut gespielt“, analysierte Nico Sager. „Dann stellen wir sechs Minuten vor Schluss sogar auf plus zwei. Es folgen zwei Paraden von ihrem Torhüter und wir bekommen jeweils die Tore. Am Ende ist es dann richtig unglücklich, weil der Ball so knapp nicht ins Tor geht.“