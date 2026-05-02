Deutsche-Bundesliga-Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

32. Runde in der deutschen Bundesliga! Die Konferenz – u.a. mit Bayern gegen Heidenheim – beginnt um 15.30 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Mit der 32. und vorvorletzten Runde biegt in der deutschen Fußball-Bundesliga sowohl der Kampf um die Europacup-Startplätze als auch gegen den Abstieg in seine entscheidende Phase. Christian Ilzer empfängt am Samstag mit Hoffenheim im direkten Duell um Rang vier den VfB Stuttgart, auch Leverkusen macht sich vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig noch Hoffnungen auf diesen Platz. Im Keller steht Wolfsburg am Sonntag bei Freiburg weiter massiv unter Druck.
Zwei Punkte hinter dem am Relegationsplatz liegenden FC St. Pauli, der am Sonntag Mainz zu Gast hat, befinden sich Patrick Wimmer und Co. gegen Freiburg mit dem Rücken zur Wand. Mit einem Sieg gegen Union Berlin und einem Remis gegen Mönchengladbach zeigte man zuletzt leicht aufsteigende Form, die nun fortgesetzt werden soll. Doch auch für Freiburg stehen die Europacup-Ränge am Spiel, die Conference League ist greifbar.
Viel weiter oben „geht es um die Preise“, wie Ilzer betonte. Im Rennen um einen Platz in der Champions League liegen die Kraichgauer mit Stuttgart gleichauf auf Rang fünf, der könnte eventuell für einen CL-Start reichen. Ilzer wollte keine Gedanken daran verschwenden. „Wir fokussieren uns auf unseren Weg“, betonte der Steirer voll Stolz auf die bisherige Saison. „Wir wissen, dass wir Gewinner sind. Viele haben uns im Kampf gegen den Abstieg gesehen.“
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