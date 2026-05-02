Deutsche-Bundesliga-Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Viel weiter oben „geht es um die Preise“, wie Ilzer betonte. Im Rennen um einen Platz in der Champions League liegen die Kraichgauer mit Stuttgart gleichauf auf Rang fünf, der könnte eventuell für einen CL-Start reichen. Ilzer wollte keine Gedanken daran verschwenden. „Wir fokussieren uns auf unseren Weg“, betonte der Steirer voll Stolz auf die bisherige Saison. „Wir wissen, dass wir Gewinner sind. Viele haben uns im Kampf gegen den Abstieg gesehen.“