Autsch! Österreich verliert Teamspieler an Bosnien

Zuletzt war er leistungsmäßig regelrecht „explodiert“, bei Slovan Liberec in Tschechien zu den besten Torschützen und Vorlagengebern vorgestoßen und auch vom Marktwert her massiv wertvoller geworden – doch nun hat sich der gebürtige Oberösterreicher Ermin Mahmić nach zwei U21-Teamspielen für Österreich für einen Nationenwechsel entschieden …
Ab sofort wird der 21-Jährige für die Nationalmannschaft des Landes seiner Ahnen spielen, Bosnien und Herzegowina nämlich. Ein „Wackelkandidat“ war Mahmić zwar bisher schon gewesen, da er nach Auftritten für Österreich bis zur U17-Ebene zwischenzeitlich auch für Bosniens U19 gespielt hatte.
In EM-Quali zweimal für Österreich im Einsatz
Im vergangenen November war er allerdings dennoch dem Ruf von ÖFB-U21-Teamchef Peter Perchtold gefolgt. In der EM-Qualifikation war er in den beiden Partien gegen Belgien jeweils rund eine Stunde lang zum Einsatz gekommen. Wenige Tage später hatte er beim 2:1-Sieg gegen Belarus allerdings nicht mehr aktiv mitgewirkt.
Marktwert auf 2,5 Millionen Euro verzehnfacht
Österreich verliert mit Mahmić einen Offensiv-Allrounder, der nach zuletzt zwei Saisonen beim SV Lafnitz in der 2. Liga mit seinem Wechsel zu Slovan Liberec in Tschechiens Erste Liga erst überrascht – und dort dann mit Stand jetzt sechs Toren und drei Assists voll eingeschlagen hat. Seinen Marktwert konnte er binnen weniger Monate auf 2,5 Millionen Euro verzehnfachen …
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