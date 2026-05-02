Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zuletzt U21-Starter

Autsch! Österreich verliert Teamspieler an Bosnien

Fußball International
02.05.2026 15:39
Ermin Mahmić
Ermin Mahmić(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Zuletzt war er leistungsmäßig regelrecht „explodiert“, bei Slovan Liberec in Tschechien zu den besten Torschützen und Vorlagengebern vorgestoßen und auch vom Marktwert her massiv wertvoller geworden – doch nun hat sich der gebürtige Oberösterreicher Ermin Mahmić nach zwei U21-Teamspielen für Österreich für einen Nationenwechsel entschieden …

0 Kommentare

Ab sofort wird der 21-Jährige für die Nationalmannschaft des Landes seiner Ahnen spielen, Bosnien und Herzegowina nämlich. Ein „Wackelkandidat“ war Mahmić zwar bisher schon gewesen, da er nach Auftritten für Österreich bis zur U17-Ebene zwischenzeitlich auch für Bosniens U19 gespielt hatte.

In EM-Quali zweimal für Österreich im Einsatz
Im vergangenen November war er allerdings dennoch dem Ruf von ÖFB-U21-Teamchef Peter Perchtold gefolgt. In der EM-Qualifikation war er in den beiden Partien gegen Belgien jeweils rund eine Stunde lang zum Einsatz gekommen. Wenige Tage später hatte er beim 2:1-Sieg gegen Belarus allerdings nicht mehr aktiv mitgewirkt.

Marktwert auf 2,5 Millionen Euro verzehnfacht
Österreich verliert mit Mahmić einen Offensiv-Allrounder, der nach zuletzt zwei Saisonen beim SV Lafnitz in der 2. Liga mit seinem Wechsel zu Slovan Liberec in Tschechiens Erste Liga erst überrascht – und dort dann mit Stand jetzt sechs Toren und drei Assists voll eingeschlagen hat. Seinen Marktwert konnte er binnen weniger Monate auf 2,5 Millionen Euro verzehnfachen …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
02.05.2026 15:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
121.228 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
115.988 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
85.352 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3284 mal kommentiert
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
667 mal kommentiert
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
658 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Mehr Fußball International
Fußball-Ticker
LIVE: 2:2! Bayern gleichen gegen Heidenheim aus
Dank Endplatz 2
Ipswich schafft Wiederaufstieg in Premier League
Wahre Klub-Legende
Real-Kapitän Carvajal fällt mit Zehenbruch aus!
Zuletzt U21-Starter
Autsch! Österreich verliert Teamspieler an Bosnien
Fällt Comeback aus?
Mourinho: „Keiner von Real hat mit mir gesprochen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf