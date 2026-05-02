Autsch! Österreich verliert Teamspieler an Bosnien

In EM-Quali zweimal für Österreich im Einsatz

Im vergangenen November war er allerdings dennoch dem Ruf von ÖFB-U21-Teamchef Peter Perchtold gefolgt. In der EM-Qualifikation war er in den beiden Partien gegen Belgien jeweils rund eine Stunde lang zum Einsatz gekommen. Wenige Tage später hatte er beim 2:1-Sieg gegen Belarus allerdings nicht mehr aktiv mitgewirkt.