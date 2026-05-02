Mann hat Axt-Anschlag auf Prinzessinnen geplant!

Nach Angaben der niederländischen Justiz steht ein 33-jähriger Mann im Verdacht, im Februar einen Anschlag auf Prinzessin Amalia und Prinzessin Alexia vorbereitet zu haben. Bei ihm seien unter anderem zwei Äxte gefunden worden, in die mehrere Begriffe eingeritzt gewesen sein sollen, darunter die Namen der Prinzessinnen sowie weitere auffällige Worte.