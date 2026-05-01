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Rot gegen blau

LIVE: So begeht Österreich den Tag der Arbeit

Österreich
01.05.2026 07:00
Andreas Babler und Michael Ludwig – hier beim Donauinselfest vor einigen Jahren – werden heute ...
Andreas Babler und Michael Ludwig – hier beim Donauinselfest vor einigen Jahren – werden heute in Wien zum Volk sprechen. Herbert Kickl antwortet in Linz.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Martin Kallinger
Von Martin Kallinger

Am heutigen 1. Mai begeht die Republik den Tag der Arbeit. krone.at begleitet die Feierlichkeiten für Sie ab 9 Uhr live! Hier gibt‘s die wichtigsten Infos, Bilder und Videos aus Wien und den Landeshauptstädten.

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  • Traditionell ist der 1. Mai politisch rot eingefärbt – der Aufmarsch der SPÖ zieht ab 9 Uhr zum Wiener Rathausplatz, gefolgt von Reden von Parteichef Andreas Babler, Bürgermeister Michael Ludwig und anderen Parteigranden sowie einem Fest im Prater.
  • Die FPÖ überlässt den Feiertag freilich nicht der Sozialdemokratie. Die blaue „Gegenveranstaltung“ – unter anderem mit Parteichef Herbert Kickl und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner – findet ab 9.30 Uhr in Linz statt.
  • Auch in den anderen Landeshauptstädten wird der Tag der Arbeit bzw. der Staatsfeiertag (nicht zu verwechseln mit dem Nationalfeiertag am 26. Oktober) mit Aufmärschen und Volksfesten gefeiert.
  • In vielen Gemeinden ist das Aufstellen eines geschmückten Maibaumes (oft bereits am Vorabend) nach wie vor ein zentraler Brauch – ebenso wird hierzulande noch gerne gekraxelt (und auch gestohlen!).

Querelen in der SPÖ
Just vor ihrem höchsten Feiertag und nicht einmal zwei Monate nach dem Bundesparteitag war Österreichs Sozialdemokratie einmal mehr mit Querschüssen aus den eigenen Reihen konfrontiert. Äußerungen des Wiener Gesundheitsstadtrats sorgten in der Steiermark für heftige Bauchschmerzen.

Im Wiener Landtag hatte Peter Hacker den blau-schwarzen Spitals-Deal im Süden als „superschlau“ gelobt – wohl wissend, dass die steirischen Sozialdemokraten das gänzlich anders sehen. In einem der „Krone“ vorliegenden Brief warf SPÖ-Landesparteichef Max Lercher seinem Parteifreund Hacker einen „Schlag ins Gesicht“ der Menschen vor.

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Am Landesparteitag in Wien setzte es überdies erst letztes Wochenende eine schallende Ohrfeige für die neue Finanzstadträtin Barbara Novak – ebenfalls aus den eigenen Reihen. Denn während Bürgermeister Ludwig solide mit 92,33 Prozent der Stimmen bestätigt wurde, gab es für Novak lediglich 70,87 Prozent – die „Krone“ begab sich auf Spurensuche.

Auch das angekündigte Doppelbudget für 2027/28 der Regierung wirbelte innerhalb der Sozialdemokraten viel Staub auf. So drohte der Kärntner Ex-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Knes mit einer Großdemo, sollte es keine Nachbesserungen geben.

FPÖ in Wien erstmals vorne
Nicht zuletzt sorgte natürlich die jüngste Umfrage in der „Krone“ für innenpolitisches Aufsehen: Die FPÖ liegt nämlich erstmals in der roten Hochburg vorne. Würde am Sonntag der Nationalrat gewählt, kippte also auch die Bundeshauptstadt – woraufhin Michael Ludwig feststellte, dass es „derzeit keine Wahl“ gebe und dem Parteichef gar nichts zu entlocken war.

Ob der 1. Mai die Wogen um die SPÖ glätten kann? Haben wir nach der nächsten Landtagswahl wirklich ein blaues Wien? Und: Wie halten Sie‘s mit Maiaufmärschen, -bäumen und Zeltfesten am 1. Mai – hat der Tag der Arbeit für Sie noch eine Bedeutung? Sagen Sie‘s uns in den Kommentaren! Einen schönen Feiertag auf krone.at!

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