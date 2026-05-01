LIVE: So begeht Österreich den Tag der Arbeit

Ob der 1. Mai die Wogen um die SPÖ glätten kann? Haben wir nach der nächsten Landtagswahl wirklich ein blaues Wien? Und: Wie halten Sie‘s mit Maiaufmärschen, -bäumen und Zeltfesten am 1. Mai – hat der Tag der Arbeit für Sie noch eine Bedeutung? Sagen Sie‘s uns in den Kommentaren! Einen schönen Feiertag auf krone.at!