LIVE: So begeht Österreich den Tag der Arbeit

Am heutigen 1. Mai begeht die Republik den Tag der Arbeit. krone.at begleitet die Feierlichkeiten für Sie ab 9 Uhr live! Hier gibt‘s die wichtigsten Infos, Bilder und Videos aus Wien und den Landeshauptstädten.
Querelen in der SPÖ
Just vor ihrem höchsten Feiertag und nicht einmal zwei Monate nach dem Bundesparteitag war Österreichs Sozialdemokratie einmal mehr mit Querschüssen aus den eigenen Reihen konfrontiert. Äußerungen des Wiener Gesundheitsstadtrats sorgten in der Steiermark für heftige Bauchschmerzen.
Im Wiener Landtag hatte Peter Hacker den blau-schwarzen Spitals-Deal im Süden als „superschlau“ gelobt – wohl wissend, dass die steirischen Sozialdemokraten das gänzlich anders sehen. In einem der „Krone“ vorliegenden Brief warf SPÖ-Landesparteichef Max Lercher seinem Parteifreund Hacker einen „Schlag ins Gesicht“ der Menschen vor.
Am Landesparteitag in Wien setzte es überdies erst letztes Wochenende eine schallende Ohrfeige für die neue Finanzstadträtin Barbara Novak – ebenfalls aus den eigenen Reihen. Denn während Bürgermeister Ludwig solide mit 92,33 Prozent der Stimmen bestätigt wurde, gab es für Novak lediglich 70,87 Prozent – die „Krone“ begab sich auf Spurensuche.
Auch das angekündigte Doppelbudget für 2027/28 der Regierung wirbelte innerhalb der Sozialdemokraten viel Staub auf. So drohte der Kärntner Ex-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Knes mit einer Großdemo, sollte es keine Nachbesserungen geben.
FPÖ in Wien erstmals vorne
Nicht zuletzt sorgte natürlich die jüngste Umfrage in der „Krone“ für innenpolitisches Aufsehen: Die FPÖ liegt nämlich erstmals in der roten Hochburg vorne. Würde am Sonntag der Nationalrat gewählt, kippte also auch die Bundeshauptstadt – woraufhin Michael Ludwig feststellte, dass es „derzeit keine Wahl“ gebe und dem Parteichef gar nichts zu entlocken war.
Ob der 1. Mai die Wogen um die SPÖ glätten kann? Haben wir nach der nächsten Landtagswahl wirklich ein blaues Wien? Und: Wie halten Sie‘s mit Maiaufmärschen, -bäumen und Zeltfesten am 1. Mai – hat der Tag der Arbeit für Sie noch eine Bedeutung? Sagen Sie‘s uns in den Kommentaren! Einen schönen Feiertag auf krone.at!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.