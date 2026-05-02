Haus in Kleingartensiedlung stand in Vollbrand

Die Rauchsäule war schon von Weitem sichtbar, als mehrere Feuerwehren Freitagnachmittag in eine Kleingartensiedlung nach Bisamberg im Bezirk Korneuburg gerufen wurden. Ein rund 40 Quadratmeter großes Gartenhaus stand dort aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Zeit drängte für die Einsatzkräfte: Das Feuer drohte, auf benachbarte Gebäude und den angrenzenden Wald überzugreifen. Zusätzlich wurden die Löscharbeiten erschwert, weil das Haus im Hochwassergebiet auf Stelzen errichtet worden ist. Zeitweise standen vier Atemschutztrupps gleichzeitig im Einsatz, nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden.