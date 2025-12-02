Goldreste um zehn Millionen Euro in der Unterhose?

Einen Megacoup sollen drei Diebe in Kärnten gelandet haben. Sie sollen Goldreste aus der Mikrochipproduktion aus einem Sicherheitslabor geschmuggelt haben – ganz nah am eigenen Körper, heißt es. Drei Jahre soll es gedauert haben, bis man dem Trio auf die Spur kam. Dabei könnten zehn Millionen Euro Schaden entstanden sein.
Seit mehr als einem Jahr wird bei Infineon in Villach ermittelt. Drei Mitarbeiter einer Subfirma wurden als Golddiebe erwischt. Die Aufgabe der Männer war es, Platinen und Maschinenteile mit Sandstrahlern zu reinigen und dabei losgelöste Edelmetalle, die bei der Halbleiterherstellung benötigt werden, zu sammeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.