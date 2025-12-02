Goldreste um zehn Millionen Euro in der Unterhose?

Einen Megacoup sollen drei Diebe in Kärnten gelandet haben. Sie sollen Goldreste aus der Mikrochipproduktion aus einem Sicherheitslabor geschmuggelt haben – ganz nah am eigenen Körper, heißt es. Drei Jahre soll es gedauert haben, bis man dem Trio auf die Spur kam. Dabei könnten zehn Millionen Euro Schaden entstanden sein.