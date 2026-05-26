Dornauer-Verlobte bewirbt sich um ORF-Chefposten

Die Riege der Kandidatinnen und Kandidaten für den ORF-Chefsessel ist um eine Bewerbung reicher. Medienchefin Eva Schütz, liiert mit Georg Dornauer, wirft ihren Hut in den Ring, wie sie am Dienstag bekannt gab.
Schütz werde ihre Bewerbung in den kommenden Tagen einbringen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Die Herausgeberin eines Boulevard-Portals wünsche sich „einen sauberen und wirtschaftlich geführten ORF“, heißt es weiter. Seit 2025 ist die 52-Jährige mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer liiert, die Hochzeit soll am 13. Juni in Tirol stattfinden.
„Nahe an den Gebührenzahlern bleiben“
„Der ORF ist eine der wichtigsten demokratischen Institutionen unseres Landes. Gerade in unruhigen Zeiten braucht es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der unabhängig, wirtschaftlich solide, technologisch modern und zugleich nahe an den Gebührenzahlern bleibt“, erklärte Schütz. Der Rundfunk müsse seine Größe und seine öffentliche Finanzierung künftig stärker rechtfertigen – „nicht durch Erklärungen, sondern indem er täglich zeigt, dass er gebraucht wird“.
Schütz, die unter anderem als stellvertretende Kabinettchefin des ÖVP-Finanzministers Hartwig Löger und als Mitglied des ÖVP-Regierungsverhandlungsteams für Justiz tätig war, bezeichnete ihre Bewerbung selbst als „ausdrücklich unabhängig“: „Ich bin keine Kandidatin der Bundesregierung oder der Koalition, ich bin keine Kandidatin von Freundeskreisen oder einzelner Gremien. Ich bin die Kandidatin der Zuseherinnen und Zuseher und der Gebührenzahler“, stellt sie klar. Schütz ist aktuell als Herausgeberin von eXXpress.at tätig, seit Jänner 2024 ist sie dort auch Chefredakteurin.
Die studierte Juristin war unter anderem als Leichtathletin aktiv, konnte allerdings ihre EM-Nominierung 2009 nicht nutzen aufgrund einer nicht angemeldeten Einnahme von Asthmaspray. Ihr erster Ehemann, der Investor Alexander Schütz, war mehrere Jahre im Aufsichtsrat der Deutschen Bank AG, bis er sein Mandat im Zuge der Wirecard-Affäre zurücklegen musste.
Mit Schütz erweitert sich die potenzielle Kandidatenriege für den ORF-General. Neben ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer waren auch Streaming-Plattform-Chef Johannes Larcher, APA-Boss Clemens Pig und Ex-ProSiebenSat1-Vorstand Markus Breitenecker kolportiert worden. Larcher, der als Wunschkandidat des ehemaligen ORF- und RTL-Boss Gerhard Zeiler gilt, und Pig haben sich bislang nicht offiziell beworben.
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