Dornauer-Verlobte bewirbt sich um ORF-Chefposten

Schütz, die unter anderem als stellvertretende Kabinettchefin des ÖVP-Finanzministers Hartwig Löger und als Mitglied des ÖVP-Regierungsverhandlungsteams für Justiz tätig war, bezeichnete ihre Bewerbung selbst als „ausdrücklich unabhängig“: „Ich bin keine Kandidatin der Bundesregierung oder der Koalition, ich bin keine Kandidatin von Freundeskreisen oder einzelner Gremien. Ich bin die Kandidatin der Zuseherinnen und Zuseher und der Gebührenzahler“, stellt sie klar. Schütz ist aktuell als Herausgeberin von eXXpress.at tätig, seit Jänner 2024 ist sie dort auch Chefredakteurin.