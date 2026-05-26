Mai endet mit sommerlicher Hitze und Gewittern

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Nach dem heißen Pfingstwochenende folgen weitere hitzige Tage. Der heißeste Tag des Jahres, Hitzepole und Gewittergefahr...
„Es bleibt sommerlich warm“, sagt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes.
Besonders heute, Dienstag, kann das Quecksilber im Thermometer laut Wetter-Experte auf 34 Grad Celsius klettern. „Das könnte dann der heißeste Tag des heurigen Jahres werden.“
Die hohen Temperaturen seien vor allem im Drautal, Rosental, Ferlach möglich. Doch auch in den nächsten Tagen soll es heiß weitergehen. „Am Mittwoch ist in Kärnten aber mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Die können teilweise heftig ausfallen“, sagt Brandes. Die Abkühlung hält jedoch nicht lange an. „Die letzten Tage im Mai verlaufen weiterhin sommerlich heiß. Erst am Sonntagnachmittag ist wieder mit Unsicherheiten zu rechnen.“
„Zu warmer Mai“
Laut Brandes sei der Mai bisher unauffällig, was die Temperaturen angeht. Doch er betont: „Die letzte Maiwoche hebt das Ganze noch einmal ordentlich an. Damit wird dieser Monat auf jeden Fall zu warm ausfallen“, erklärt der Meteorologe.
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