Mai endet mit sommerlicher Hitze und Gewittern

Die hohen Temperaturen seien vor allem im Drautal, Rosental, Ferlach möglich. Doch auch in den nächsten Tagen soll es heiß weitergehen. „Am Mittwoch ist in Kärnten aber mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Die können teilweise heftig ausfallen“, sagt Brandes. Die Abkühlung hält jedoch nicht lange an. „Die letzten Tage im Mai verlaufen weiterhin sommerlich heiß. Erst am Sonntagnachmittag ist wieder mit Unsicherheiten zu rechnen.“