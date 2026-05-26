Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“

Es war am Pfingstsonntag schon spät: Gegen 19.30 Uhr kurvte der 18-jährige Deutsche noch im Bikepark auf einer Downhill-Strecke im Zielbereich Richtung Tal. Auch sein Vater soll ihn bei der Abfahrt begleitet haben. Dann passierte der Sturz mit tödlichen Folgen. War es eine Unachtsamkeit? Warum kam es dazu? Details zum genauen Unfallhergang sind nicht bekannt. Zweitbeteiligte gab es nicht. Die Rettungskette soll laut Polizei von vorbeikommenden Mountainbikern in Gang gesetzt worden sein.