Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen

Der vierte Mann war zwar „gratis“, der habe aber ohnehin nur zugeschaut, sagt die 60-Jährige. Sie fühlt sich nun über den Tisch gezogen. Im Vorfeld sei sie nicht über die zu erwartenden Kosten informiert worden, erklärt die Wulkaprodersdorferin. Am Telefon sei ihr nur gesagt worden, dass sie es nirgendwo anders so billig bekomme. „Wenn ich gewusst hätte, dass das so teuer ist, hätte ich das nicht gemacht“, meint hingegen die Frau. Das Angebot des zweiten Betriebs sei um 100 Euro günstiger gewesen.