Langes Warten vor Schranken hat bald ein Ende

Mit der neuen Unterführung wird außerdem der Straßenverlauf um den Bahnhof neu geführt. Die Landesstraße wird künftig noch vor der Bahnkreuzung entlang der Bahn vorbeigeführt und wird in die Unterführung geführt. Im Süden entsteht ein neuer Kreisverkehr, der die Föderlacher Straße und Dueler Straße sowie die Dorfplatzstraße einbindet. „Mit der Unterführung, einem neuen Kreisverkehr sowie einem eigenen Geh- und Radweg sorgen wir zudem für einen flüssigeren Verkehrsablauf im Bereich der Bahnstrecke“, so Landesvize Martin Gruber.