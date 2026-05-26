Langes Warten vor Schranken hat bald ein Ende

Mehrere Stunden sind die Bahnschranken in Föderlach täglich geschlossen. Eine neue Unterführung bringt Erleichterung.
Bis zu sieben Stunden sind die Bahnschranken in Föderlach in der Gemeinde Wernberg jeden Tag geschlossen. Bei der Baustellenbesichtigung Dienstagmittag wird ebenfalls deutlich, dass eine Bahnunterführung in diesem Bereich mehr als notwendig ist. Innerhalb kurzer Zeit donnern gleich mehrere Züge durch. S-Bahn-Verbindungen bleiben stehen.
Zwei Eisenbahnkreuzungen werden aufgelassen
Mit dem Bau der neuen Unterführung werden die Eisenbahnkreuzungen Föderlach und Duel aufgelassen. „Mit der Unterführung Föderlach setzen wir gemeinsam eine moderne, niveaufreie Lösung um, von der alle Verkehrsteilnehmer profitieren“, erklärt Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur. Im Februar wurde mit den Arbeiten begonnen. Die künftige Bahnunterführung im Westen des Bahnhofes kann bereits erahnt werden.
Die lange Trockenperiode hat die Bauarbeiten zügig voranschreiten lassen, es kam jedoch zu Staubbelastungen. Hinzu wird das Projekt bei laufendem Bahn- und Individualverkehr umgesetzt.
Mit der neuen Unterführung wird außerdem der Straßenverlauf um den Bahnhof neu geführt. Die Landesstraße wird künftig noch vor der Bahnkreuzung entlang der Bahn vorbeigeführt und wird in die Unterführung geführt. Im Süden entsteht ein neuer Kreisverkehr, der die Föderlacher Straße und Dueler Straße sowie die Dorfplatzstraße einbindet. „Mit der Unterführung, einem neuen Kreisverkehr sowie einem eigenen Geh- und Radweg sorgen wir zudem für einen flüssigeren Verkehrsablauf im Bereich der Bahnstrecke“, so Landesvize Martin Gruber.
Die Verkehrsfreigabe des Projekts soll im Juni 2027 erfolgen. „Für die Gemeinde ist das Projekt ein wichtiger Fortschritt. Die Unterführung bringt mehr Sicherheit im Alltag, erleichtert Wege innerhalb der Gemeinde und verbessert die Situation für alle, die hier wohnen, arbeiten oder unterwegs sind“, meint Bürgermeisterin Doris Liposchek.
In das Projekt investieren die ÖBB sowie das Land Kärnten 21 Millionen Euro.
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