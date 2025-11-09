Kein Witz: Harley-Davidson bringt Elektroroller

Technisch orientiert sich der für zwei Personen geeignete Scooter, wie der Name bereits vermuten lässt, am E-Motorrad S2 Arrow. Dieses nutzt einen flüssigkeitsgekühlten Permanentmagnetmotor mit 63 kW/84 PS Spitzenleistung und eine 10,5-kWh-Batterie. Damit sollen Reichweiten von über 100 Kilometer möglich sein. Wenn der Roller ähnliche Leistungswerte erreicht, dürfte der Spurt auf Tempo 100 in etwa 3 Sekunden gelingen. Die Kraft gelangt über einen Riemenantrieb an das Hinterrad.