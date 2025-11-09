Kein Witz: Harley-Davidson bringt Elektroroller

Harley-Davidson wird langsam echt schräg: Eine Reiseenduro und ein Elektromotorrad waren für Hardcore-Fans schon schwer zu verkraften - aber jetzt kommt auch noch ein Elektro-Scooter! Das Harley-Logo trägt er aber immerhin nicht.
Zunächst trug Harleys-Elektro-Motorrad „LiveWire“ als Modellnamen, später wurde der Modellname zu einer eigenen Brand. Dieser Ableger hat in Mailand nun eine seriennahe Version seines E-Rollers S2 Maxi gezeigt.
Im vergangenen Jahr hatte der Hersteller den Elektro-Großroller lediglich digital gezeigt. Das damals vorgestellte Design diente als Ausblick auf ein gemeinsam mit dem taiwanesischen Rollerexperten Kymco entwickeltes Modell.
Der jetzt in Originalgröße realisierte S2 Maxi Scooter kombiniert die leicht futuristische und kraftvolle Optik des digitalen Entwurfs mit den Anforderungen an ein straßenzugelassenes Fahrzeug. Auffällig sind die Lichtsignaturen: In die große transparente Frontscheibe ist eine ovale Scheinwerfereinheit mit vier übereinander angeordneten Projektionsmodulen integriert. Die Blinker sitzen seitlich am Kennzeichenträger.
Technisch orientiert sich der für zwei Personen geeignete Scooter, wie der Name bereits vermuten lässt, am E-Motorrad S2 Arrow. Dieses nutzt einen flüssigkeitsgekühlten Permanentmagnetmotor mit 63 kW/84 PS Spitzenleistung und eine 10,5-kWh-Batterie. Damit sollen Reichweiten von über 100 Kilometer möglich sein. Wenn der Roller ähnliche Leistungswerte erreicht, dürfte der Spurt auf Tempo 100 in etwa 3 Sekunden gelingen. Die Kraft gelangt über einen Riemenantrieb an das Hinterrad.
Das Cockpit besteht aus einem klassisch-runden Instrument mit digitaler Anzeige. In der wuchtigen Frontverkleidung finden sich außerdem mehrere Staufächer.
Die Serienversion des S2 Maxi Scooters soll 2026 in Europa auf den Markt kommen. Der Preis dürfte leicht über dem der aktuellen S2-Basisversion Del Mar liegen, die rund 10.000 Euro kostet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.