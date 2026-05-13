Gillian Anderson überrascht mit wilder Löwenmähne

In dem Streifen „Teenage Sex and Death at Camp Miasma“ geht es um eine queere Regisseurin, die einen Slasher-Film neu drehen soll. Ihre Obsession für das „Final Girl“ des Originals führt beide Frauen in einen Strudel psychosexueller Besessenheit. Zu den Produzenten des Films zählt unter anderem Brad Pitt.