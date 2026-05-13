Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cannes-Hingucker

Gillian Anderson überrascht mit wilder Löwenmähne

Star-Style
13.05.2026 14:11
Gillian Anderson posierte in Cannes mit einer wilden Löwenmähne für die Fotografen.
Gillian Anderson posierte in Cannes mit einer wilden Löwenmähne für die Fotografen.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn das mal kein Cannes-Hingucker ist! Gillian Anderson präsentierte am Mittwoch an der Croisette ihren Film „Teenage Sex and Death at Camp Miasma“ und überraschte mit einer wilden Löwenmähne.

0 Kommentare

Die 57-Jährige erschien am Mittwoch zu Mittag gut gelaunt zum Photocall für ihren neuen Film in Cannes und sah dabei einfach fantastisch aus.

Blütenkleid und Lockenpracht
Das cremeweiße, ärmellose Kleid setzte nicht nur Andersons schlanke Figur perfekt in Szene, dank zahlreicher Pailletten funkelte es auch im Sonnenlicht. Dazu kombinierte die Schauspielerin zarte Riemchen-Sandaletten und zarte Diamantohrringe.

Gillian Anderson punktete in Cannes mit einem funkelnden Kleid mit Blüten-Applikationen.
Gillian Anderson punktete in Cannes mit einem funkelnden Kleid mit Blüten-Applikationen.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Highlight ihres Looks war aber ihre wilde Lockenpracht.
Highlight ihres Looks war aber ihre wilde Lockenpracht.(Bild: AP/Andreea Alexandru)
Die Schauspielerin zeigte sich am Mittwoch gut gelaunt in Cannes.
Die Schauspielerin zeigte sich am Mittwoch gut gelaunt in Cannes.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Das Highlight von Andersons Look war aber eindeutig ihre Frisur. Ihre blonde Mähne hatte die Schauspielerin nämlich zu einem voluminösen Lockenkopf gestylt – wild, frech und einfach wow!

Bussi für Regisseurin
Anderson posierte in Cannes schließlich mit ihren Kolleginnen Hannah Einbinder und Regisseurin Jane Schoenbrun, die sich über ein Bussi der beiden Schauspielerinnen freuen durften. 

Für Regisseurin Jane Schoenbrun gab es von Hannah Einbinder und Gillian Anderson ein dickes ...
Für Regisseurin Jane Schoenbrun gab es von Hannah Einbinder und Gillian Anderson ein dickes Bussi.(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
Lesen Sie auch:
Intimes Detail
Gillian Anderson im Vagina-Kleid bei den Globes
08.01.2024
Hängebrüste, na und?
Gillian Anderson: „Ich trage nie wieder einen BH!“
14.07.2021

In dem Streifen „Teenage Sex and Death at Camp Miasma“ geht es um eine queere Regisseurin, die einen Slasher-Film neu drehen soll. Ihre Obsession für das „Final Girl“ des Originals führt beide Frauen in einen Strudel psychosexueller Besessenheit. Zu den Produzenten des Films zählt unter anderem Brad Pitt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
13.05.2026 14:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
126.891 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
115.277 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
98.265 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1483 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
786 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein.
Mehr Star-Style
Cannes-Hingucker
Gillian Anderson überrascht mit wilder Löwenmähne
Stolze Mama!
Tochter Apple modelt für Paltrows Lieblings-Marke
Die kann Cannes!
Demi Moore sorgt für Konfetti beim Filmfestival!
Royaler Wow-Auftritt
Amal Clooney glänzt in Vintage-Goldrobe bei Event
Was für ein Look!
Kate Hudson sorgt im „Guckloch“-Kleid für Aufsehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf