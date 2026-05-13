Gillian Anderson überrascht mit wilder Löwenmähne

Wenn das mal kein Cannes-Hingucker ist! Gillian Anderson präsentierte am Mittwoch an der Croisette ihren Film „Teenage Sex and Death at Camp Miasma“ und überraschte mit einer wilden Löwenmähne.
Die 57-Jährige erschien am Mittwoch zu Mittag gut gelaunt zum Photocall für ihren neuen Film in Cannes und sah dabei einfach fantastisch aus.
Blütenkleid und Lockenpracht
Das cremeweiße, ärmellose Kleid setzte nicht nur Andersons schlanke Figur perfekt in Szene, dank zahlreicher Pailletten funkelte es auch im Sonnenlicht. Dazu kombinierte die Schauspielerin zarte Riemchen-Sandaletten und zarte Diamantohrringe.
Das Highlight von Andersons Look war aber eindeutig ihre Frisur. Ihre blonde Mähne hatte die Schauspielerin nämlich zu einem voluminösen Lockenkopf gestylt – wild, frech und einfach wow!
Bussi für Regisseurin
Anderson posierte in Cannes schließlich mit ihren Kolleginnen Hannah Einbinder und Regisseurin Jane Schoenbrun, die sich über ein Bussi der beiden Schauspielerinnen freuen durften.
In dem Streifen „Teenage Sex and Death at Camp Miasma“ geht es um eine queere Regisseurin, die einen Slasher-Film neu drehen soll. Ihre Obsession für das „Final Girl“ des Originals führt beide Frauen in einen Strudel psychosexueller Besessenheit. Zu den Produzenten des Films zählt unter anderem Brad Pitt.
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