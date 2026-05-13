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Urteil in den USA

Fünf Jahre Haft wegen Diebstahl von Beyoncé-Musik

Ausland
13.05.2026 15:02
Von Beyoncé noch unveröffentlichte Songs gelangten einem Einbrecher in die Hände.
Von Beyoncé noch unveröffentlichte Songs gelangten einem Einbrecher in die Hände.(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Er brach ein Auto auf und entwendete daraus zwei Koffer. Nun hat ein US-Gericht einen 41-jährigen Mann zu fünf Jahren Haft verurteilt. In den Koffern hatten sich nämlich unveröffentlichte Songs von US-Superstar Beyoncé befunden.

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Wie unter anderem die „New York Times“ und „USA Today“ am Mittwoch berichteten, bekannte sich der Mann vor Gericht der Tat schuldig und wurde dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zwei Jahre davon müsse er ins Gefängnis, der Rest sei zur Bewährung ausgesetzt.

Unten sehen Sie einen kurzen Zusammenschnitt von den Kostümen während der „Cowboy Carter“-Tour:

Den Berichten nach war im Juli 2025 laut Polizei in einen Mietwagen in Atlanten im US-Staat Georgia eingebrochen worden, den ein Choreograf und eine Tänzerin gemietet hatten. In den entwendeten Gepäckstücken befanden sich Laptops und USB-Sticks mit unveröffentlichter Musik der Sängerin sowie Songlisten für zukünftige Konzerte. Der Mann, der nun verurteilt wurde, war den Berichten zufolge im August festgenommen worden.

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Einbruch zwei Tage vor Auftritt in Atlanta
Die Sängerin war zur Zeit des Autoeinbruchs mit ihrem bei den Grammys prämierten Album „Cowboy Carter“ auf Tour. Im Rahmen der Tour hatte sie im Juni 2025 auch in London und Paris Konzerte gegeben. In Atlanta hatte sie vier Auftritte – der Einbruch ereignete sich zwei Tage vor der ersten Show in der Stadt im Südosten der USA.

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