Fünf Jahre Haft wegen Diebstahl von Beyoncé-Musik

Einbruch zwei Tage vor Auftritt in Atlanta

Die Sängerin war zur Zeit des Autoeinbruchs mit ihrem bei den Grammys prämierten Album „Cowboy Carter“ auf Tour. Im Rahmen der Tour hatte sie im Juni 2025 auch in London und Paris Konzerte gegeben. In Atlanta hatte sie vier Auftritte – der Einbruch ereignete sich zwei Tage vor der ersten Show in der Stadt im Südosten der USA.