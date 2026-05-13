Fix! Steiermark bekommt heute neuen Stiftungsrat

Heute am Nachmittag soll die Entscheidung in trockenen Tüchern sein: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) hat sich laut „Krone“-Informationen für einen neuen ORF-Stiftungsrat entschieden. Mit seiner ÖVP-Stellvertreterin Manuela Khom folgt telefonisch noch die finale Abstimmung, nächste Woche soll dann der Regierungsbeschluss fallen.