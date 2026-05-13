Fix! Steiermark bekommt heute neuen Stiftungsrat

Jetzt geht es plötzlich ganz schnell: Wie die „Krone“ erfahren hat, bekommt die Steiermark heute einen neuen ORF-Stiftungsrat. Zahlreiche Namen kursieren. Die Neukür war durch den Rücktritt Thomas Prantners notwendig geworden.
Heute am Nachmittag soll die Entscheidung in trockenen Tüchern sein: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) hat sich laut „Krone“-Informationen für einen neuen ORF-Stiftungsrat entschieden. Mit seiner ÖVP-Stellvertreterin Manuela Khom folgt telefonisch noch die finale Abstimmung, nächste Woche soll dann der Regierungsbeschluss fallen.
Zahlreiche Namen kursierten zuletzt, die Opposition forderte gar ein öffentliches Hearing. Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, nachdem Thomas Prantner nach zahlreichen Vorwürfen zurückgetreten war.
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